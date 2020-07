Europa nærmer sig: OB tager første stik mod Horsens

AC Horsens kom ellers aggressivt ud til kampen med et højt pres, men OB fik hurtigt kontrol, og det blev belønnet efter 21 minutter.

Formstærke Max Fenger fejrede sin kontraktforlængelse, der blev annonceret kort før kampstart, med et resolut spark til bolden fra kanten af feltet, og den strøg ind i netmaskerne bag Matej Delac i AC Horsens-målet.

Det var OB-angriberens fjerde mål i de seneste tre kampe.

Målet affødte et regulært OB-stormvejr, og få minutter senere burde der have stået 2-0. Men Issam Jebali formåede på utrolig vis at sparke bolden over et frit mål fra tre meters afstand.

Kort efter havde Mads Frøkjær også en stor chance, som Matej Delac fik reddet. Og Horsens-målmanden stod også i vejen kort før pausen, da Issam Jebali igen havde en god mulighed.

Horsens-træner Bo Henriksen reagerede med en dobbeltudskiftning i pausen, og inden anden halvleg var et minut gammel, måtte Oliver Christensen diske op med god redning for at forhindre en udligning.

Udeholdet var kommet bedre med i opgøret, og efter 62 minutter nåede Ayo Simon Okosun højest til et indlæg og udlignede til 1-1.

OB fik dog en gylden chance for igen at bringe sig foran, da Louka Prip begik straffespark. Det tog indskiftede Sander Svendsen sig stensikkert af.

Til sidst fik unge Mikkel Hyllegaard gjort det til 3-1, da han prikkede bolden forbi Matej Delac og sendte den i et tomt mål.

Dermed sikrede fynboerne sig et godt udgangspunkt inden returkampen søndag i Horsens.