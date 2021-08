Euforisk sportschef: Emma havde brug for snak før finale

Emma Aastrand Jørgensen kom hjem fra OL i Rio med en sølvmedalje, men den 25-årige kajakroer får mindst to medaljer med hjem fra Tokyo.

- Det er fantastisk. Helt unbelievable. Vi havde håbet på én medalje, og alt kan jo ske ved et OL, men at komme hjem med to, det er en kæmpe forløsning, siger Lars Robl.

Aastrand lå nede som nummer seks efter 250 meter, men en stærk slutspurt sikrede tredjepladsen.

Det var selv om, at hun havde haft en svær optakt, og hun måtte have en snak med sportschefen mellem semifinalen og finalen, der begge blev roet torsdag.

- Vi havde en snak før finalen, fordi Emma efter semifinalen sagde, at hun ikke kunne få fat i følelsen. "Jeg er der ikke rigtig. Jeg kan ikke mærke den. Jeg kan ikke finde glæden", refererer Lars Robl fra samtalen.

- Hun havde en anden fornemmelse end i Rio. Der var bare andre forventninger. Egne forventninger og andres forventninger. Der var et kæmpe pres. Det fik vi så snakket om, og så fandt hun den.

Lars Robl, der også er sportspsykolog, roser Aastrands mentale tilstand helt generelt.

- At kunne håndtere sin tvivl og være i nuet, det gør hun fantastisk.

Robl kalder hende for et unikum rent mentalt. Hun kan tænde på kontakten og slukke den igen.

- På 14 dages træningslejr har hun været på hver dag, men hun kan slukke på kontakten, når hun ikke er på vandet. Det er afgørende, og det er der ikke mange, der kan, siger Lars Robl.

Emma Aastrand er i spil til endnu en medalje ved OL, når hun fredag skal i aktion i firerkajakken med Bolette Nyvang Iversen, Julie Frølich Funch og Sara Corfixsen Milthers.

- Det bliver super spændende. Vi har ikke vidst, hvor Australien, New Zealand eller Kina var henne på grund af situationen de seneste to år, men at dømme ud fra vores egen udvikling og resultater, så lover det godt.

- Vi har et mål om at komme i finalen, og kommer man der, kan alt ske, vurderer sportschefen.