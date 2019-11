Etisk fodboldråd diskuterer Tyrkiet og Zanka-sag

Det mener Birgitte Ladefoged, der er formand for Etisk Udvalg, der er et nyt udvalg, der skal være sparringspartner for ledelsen i Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det skal være muligt for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at skride ind, når fodboldspillere kommer i klemme i politiske sager i deres europæiske klubber.

20. oktober kunne man se Mathias "Zanka" Jørgensen være iført en opvarmningstrøje med et budskab om støtte til Tyrkiets militær, der havde indledt en offensiv mod kurdiske styrker i Syrien.

Birgitte Ladefoged, der har titel af Vice President HR i Danfoss, fortæller, at det nye etiske udvalg har debatteret flere emner - såsom at tyrkiske landsholdsspillere i en landskamp gjorde honnør, hvilket kunne tolkes som en hyldest til militæret.

- En ting, som vi også drøftede i udvalget, i forhold til Tyrkiet var, at de tyrkiske landsholdsspillere gjorde honnør i forbindelse med to kampe.

- Det er en sag, som Uefa kigger på, og vi har bedt DBU holde os løbende opdateret, siger Birgitte Ladefoged.

Hun mener, at Uefa burde have bemyndigelse til at skride ind over for nationale ligaer i klubregi i den slags sager.

- Uefa kan gå ind og køre en sag, når det er et landshold. Men når det er den nationale liga, som det er i forbindelse med Zanka-sagen, så kan Uefa ikke gøre noget. Det er to forskellige sager, hvor politik og fodbold bliver blandet sammen.

- Det ville være rigtigt godt, hvis Uefa også kunne skride ind over for klubber. Man kan håbe på, at den nationale liga kigger på, hvad Uefa kommer frem til, siger hun.

Birgitte Ladefoged forklarer, at Mathias "Zanka" næppe har kunnet agere på anden vis, end han endte med at gøre.

- Vi ser ikke, at vi har grundlag for at sige, at han kunne have handlet anderledes. Det er en rigtig svær situation for ham at være i på det tidspunkt.

- Han har også selv udtalt, at han skulle tage en beslutning her og nu. Skal man tage trøjen på, eller skal man ikke?

- Men vi vil drøfte i Etisk Udvalg, hvad man kan gøre i de situationer, siger Birgitte Ladefoged.

Hun forklarer, at Etisk Udvalg er et uafhængigt udvalg og har påtaget sig en rolle i at skabe de bedste rammer for dansk fodbold. Udvalget kan komme med anbefalinger og indspil til DBU.