Etapevinders jubel sender signal til dopingskeptikere

- Jeg ville vise de mennesker, der sætter spørgsmålstegn ved vores præstationer, at de skal tænke på, at vi ofrer enormt meget for at være på det niveau, vi er på. Vi har gjort det godt i år, men det har vi også tidligere, siger Matej Mohoric.

Etapesejren kom, blot to dage efter at fransk politi ransagede holdets hotel og konfiskerede computere og telefoner i et forsøg på at afsløre mulige brud på dopingreglerne.

Men ifølge Mohoric kommer politiet til at lede forgæves.

- Jeg føler, der er blevet sået en smule tvivl om os med den efterforskning, der er i gang. Men det har bragt os endnu tættere sammen.

- Vi har været opsatte på at vise, at vi ikke har noget at skjule. Vi samarbejder med politiet, men vi vil gerne fokusere på cykelløb. Vi er et af de bedste hold i verden, siger etapevinderen.

Direkte adspurgt, om han finder det unfair at være genstand for en politiefterforskning midt under Tour de France, udtrykker Mohoric dog forståelse for situationen.

- I starten fandt jeg det mærkeligt, at der blev sået tvivl om min integritet. Men efter at have tænkt over det, kunne jeg se et større billede, og det er faktisk godt for sporten med så meget transparens som muligt.

- Der var store problemer i fortiden. Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg har aldrig set nogen, der har været i besiddelse af noget ulovligt.

- Jeg kan kun være helt klar omkring mig selv: Hvis nogen vil gennemgå mine ting og min telefon, så finder de ingenting, og hvis det er det, der skal til, så må det være sådan, siger Matej Mohoric.