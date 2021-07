Etapevinder øjner uventet topplacering efter vildt alperidt

Han tør imidlertid ikke drømme om at vippe løbets førende rytter, Tadej Pogacar (UAE Emirates), af førstepladsen.

- Jeg vil prøve mit bedste for at ende blandt de bedste fem, men jeg er ikke på samme niveau som Tadej, siger Ben O'Connor ifølge AFP.

- Jeg prøver bare at nyde, at jeg er blandt de her gutter (de andre favoritter, red.), og så vil jeg gøre, hvad jeg kan, siger han.

22-årige Tadej Pogacar, som nu er den eneste rytter foran O'Connor i klassementet, har stor respekt for australierens indsats på søndagens etape.

- Ben O'Connor er potentielt set en god klassementrytter. Han er superstærk og ung. Han er helt sikkert en del af striden i klassementet nu, siger Tadej Pogacar.

Søndagens etape var præget af massivt regnvejr og lave temperaturer i de franske alper.

- Forholdene var forfærdelige, siger Ben O'Connor, som ikke lod kulden og regnen ødelægge glæden.

- Det er utroligt. Det er sådan noget, man drømmer om, og jeg er så glad, siger Ben O'Connor.

Undervejs på den sidste stigning var Ben O'Connor virtuelt i den gule førertrøje, men Tadej Pogacar skruede tempoet op til sidst og beholdt trøjen.

Han øgede samtidig forspringet til konkurrenterne i klassementet, da han slog kontra efter et angreb fra Ineos' Richard Carapaz.

- Jeg lavede et kontraangreb, fordi jeg vidste, at ellers ville alle mulige andre angribe mig før eller siden. Jeg vandt lidt tid, så det var okay, siger Pogacar, som holder fast i, at angreb er det bedste forsvar.

Danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) er på fjerdepladsen i løbet - 5 minutter og 32 sekunder efter Tadej Pogacar.