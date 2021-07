Etapevinder lover hjælp til Vingegaard: Han kan nå podiet

- Jeg vil helt sikkert hjælpe Jonas. Han gør det virkelig godt. I dag var det også godt for holdet, at jeg var i udbrud, for hvis jeg blev sat, ville jeg kunne hjælpe ham, siger Wout van Aert.

Vingegaards præstation er med til at overbevise stærkt besatte Jumbo-Visma om, at han er værd at satse på efter afskeden med den udgåede kaptajn, Primoz Roglic.

- I anden halvdel af Touren vil vi helt afgjort støtte ham fuldt ud. Alle kan se, at han er en af de bedste. Jeg tror, at podiet er muligt for ham, lyder det fra etapevinderen.

Belgieren kørte selv et brag af en etape, og han er da heller ikke bleg for at kalde sejren for karrierens hidtil største.

- Det handler om måden, jeg gjorde det på. At køre alene i mål på en bjergetape i Tour de France er helt sikkert ikke noget, jeg forventede for bare et år siden.

- Samtidig er det et ikonisk bjerg i Touren. Mont Ventoux er bare et historisk område, siger Wout van Aert.

Han er ikke færdig med at køre efter etapesejre i løbet, selv om holdet nu også har en dansk rytters klassementsambitioner at tage hensyn til.

- Jeg er en af holdets ledere og kom her med målet om at vinde en etape. Det er sket nu, men det vil være en skam, hvis jeg ikke gav det chancen for at vinde flere etaper.

- Forhåbentlig kan vi kombinere begge mål, siger Wout van Aert.