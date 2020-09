Etapevinder føler sig hjemme på Tourens tag

- Jeg følte mig på en måde hjemme, fordi stigningen endte i over 2000 meters højde. Det ligner det, jeg træner i derhjemme, hvor jeg tit kører i 2500 meter, siger Miguel Ángel López.

Astana-kaptajnen kørte de første to uger i relativt ubemærkethed, men holdt sig hele tiden inde i topstriden.

At han er trådt frem i lyset i Tourens tredje uge er ikke tilfældigt. Han ser det nemlig som en fordel, at klatreturene er blevet længere og holdene mere udmattede.

- Jeg føler, at løbet ændrer sig lidt. Jeg føler mig bedre tilpas på denne type stigninger. Jeg har håbet, at holdene ville blive lidt svagere i den sidste uge, så der ville blive mere plads til at angribe.

- Jeg forsøgte mig allerede tirsdag, men dette var mere mit terræn, siger Miguel Ángel López.

Den blot 164 centimeter høje klatrer er tidligere i karrieren blevet nummer tre i både Giro d'Italia og Vuelta a España. Men han har ikke haft det som et decideret mål at nå podiet i Tour de France.

- Jeg troede på mig selv før starten, fordi det er gået godt i andre grand tours.

- Men mit første store mål var egentlig bare at nå Paris, for dette er mit første Tour de France. Jeg nyder det faktisk. Det vil jeg bare fortsætte med, siger Miguel Ángel López.

På tredjepladsen er han nu 1 minut og 26 sekunder efter førende Primoz Roglic.