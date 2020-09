Etapevinder advarer rivaler: Jeg er stadig ikke på toppen

Primoz Roglic kørte fra alle de øvrige Tour de France-favoritter, da 4. etape blev afsluttet med løbets første hårde bjergafslutning.

Og som en slags advarsel til rivalerne slår den 30-årige slovener fast, at han endda stadig ikke er toppen efter det styrt, der tvang ham ud af Critérium du Dauphiné for godt to uger siden.