Et nederlag der samler nationen

Eneste malurt i bægeret var resultatet. Det endte nemlig med et skuffende dansk 1-2-nederlag til Belgien.

Det sætter pres på Danmark, som nu er tvunget til at vinde den sidste EM-kamp mod Rusland og håbe på andre resultater for at kunne gå videre.

Opgøret mod Belgien blev til gengæld en mindeværdig hyldest til Eriksen.

For fem dage siden faldt Eriksen om på samme bane i EM-nederlaget til Finland. Han blev vakt til live med hjertebehandling på banen og har siden fået det bedre.

De seneste dage har virket som en renselsesproces, og torsdagens kamp var ingen undtagelse.

Det kom blandt andet til udtryk, da kampen efter ti minutters spil blev sat på pause i et minut, hvor alle spillere og fans klappede som en hyldest til Eriksen.

- Det siger noget om fodbold, og hvor stort fodbold er, at vi kan tillade os at gøre det her.

- Der er noget, som er større end fodbold, og at vi kan tage os tid til at stoppe fodboldkampen og klappe af en af vores holdkammerater under en slutrunde, det er noget helt specielt, siger Martin Braithwaite.

Landstræner Kasper Hjulmand var tilfreds med mange ting, undtagen resultatet.

- Jeg er kun skuffet over en eneste ting, og det er resultatet. Det var vanvittigt, at vi ikke fik noget ud af denne kamp, siger Kasper Hjulmand.

- Det irriterer mig grænseløst, at vi ikke vandt den første kamp mod Finland. Det er jeg stadig sikker på, at vi kunne have gjort. Det er surrealistisk, at vi står med nul point, siger træneren.

Danmark tog føringen allerede i det andet minut ved Yussuf Poulsen og kontrollerede længe kampen, før belgierne leverede et comeback og vandt 2-1.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er af disse spillere. De fik samlet sig så meget op efter nær at have mistet en af deres bedste venner for få dage siden.

- Bare det at gennemføre kampen er en præstation i min bog. Det afkræver respekt fra min side, at man kan spille på den måde mod verdens nummer et, siger Kasper Hjulmand.

Han lover, at spillerne vil gøre alt for at vinde over Rusland i den sidste kamp, så holdet har en chance for at gå videre i turneringen.

- Vi samler os og gør os klar mod Rusland. Vi er ikke færdige i denne turnering, og vi angriber igen, siger den danske landstræner.

Danmarks sidste gruppekamp mod Rusland spilles mandag klokken 21 i Parken.