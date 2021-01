Et år siden i dag: Ikonets tidlige farvel

For præcis et år siden sker tragedien.

Det har Bryant og datteren gjort adskillige gange før.

Gianna skal denne dag deltage i en basketballturnering på sin fars Mamba Sports Academy, som ligger på den anden side af storbyen, og det er nemmere at flyve over Los Angeles end at kæmpe sig igennem den tætte trafik på de mangesporede motorveje.

Så sent som dagen før havde samme helikopter fløjet samme rute på cirka en halv time. Men denne dag nåede den ikke frem.

I tæt tåge, tre kvarter efter at den var lettet, styrtede helikopteren ned i bakkerne nær Los Angeles-forstaden Calabasas.

Piloten, Kobe Bryant, hans datter og de øvrige passagerer døde øjeblikkeligt.

Halvanden time senere - inden myndighederne havde bekræftet dødsfaldene - kunne mediet TMZ fortælle amerikanerne og resten af verden, at Kobe Bryant havde mistet livet.

Bryant indstillede karrieren tre et halvt år før sin død, da han efter 2015/16-sæsonen i NBA stoppede en 20 år lang og glorværdig karriere.

Alle årene blev tilbragt hos Los Angeles Lakers, og Bryant havde ikonstatus i millionbyen. Han førte Lakers til fem mesterskaber herunder tre i træk fra 2000 til 2002 og var, fra han gjorde sit indtog i NBA, en af ligaens bedste spillere.

Men selv om han i 2016 forlod de professionelle rækker, var han ikke færdig med basketball. I 2017 både skrev og producerede Kobe Bryant kortfilmen "Dear Basketball", som han endte med at vinde en Oscar for, ligesom han var træner for datteren Giannas basketballhold.

De to havde et tæt forhold. Bryant sagde ofte, at han var imponeret over datterens dedikation til sporten, og kort før deres død kunne man se ham give Gianna tips og tricks på tilskuerpladserne under en NBA-kamp.

Bryants død sendte chokbølger gennem især det amerikanske samfund. Fans af både Lakers og basketball generelt, tidligere med- og modspillere, film- og musikstjerner og mange flere stod i kø for at hylde ham.

Bryant efterlod ikke kun et indtryk hos de basketball-interesserede.

Coronapandemien var ikke nået til USA, da tragedien udspillede sig, og store folkemængder stimlede sammen foran Staples Center i Los Angeles - Lakers' hjemmebane - for at lægge blomster, tænde lys og mindes Bryant og hans datter.

Tre nuværende eller tidligere præsidenter - Bill Clinton, Barack Obama og Donald Trump - hyldede basketballstjernen.

Kobe Bryant efterlod sig konen Vanessa og tre døtre.