Et år med corona skal fjerne fokus fra tomme tribuner

Det betyder selvsagt, at der højst vil være et par hundrede mennesker på tribunerne til Danmarks kampe.

Oplevelsen for spillerne bliver noget ganske andet end ved tidligere slutrunder, og Odense-playmaker Mie Højlund ærgrer sig voldsomt over at skulle mangle tilskuerne.

- Jeg var selv inde og se damerne ved den seneste slutrunde på hjemmebane (i 2015, red.). Den stemning kan jeg stadig huske, siger hun.

- Jeg er mega ærgerlig over, at jeg ikke kommer til at opleve det på hjemmebane, og noget af det, som burde være vores fordel på hjemmebane, forsvinder lidt.

Som resten af Håndboldeuropa er hun lettet og taknemmelig over, at EM overhovedet kan blive spillet midt i en verdensomspændende pandemi.

Dog kan hun godt være lidt bekymret for intensiteten i kampene, når der ikke er larm fra tribunerne.

- Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at føles, og jeg kan godt være bekymret for, at man i kampene kommer til at føle det som om, det er en træningskamp, og at man virkelig skal finde noget ekstra frem for at sætte sig ordentligt op til det, lyder det fra Højlund.

Hun var med ved VM i Japan i december sidste år, hvor coronaen stadig overvejende var et lokalt problem i Kina. Men få måneder senere havde virusset spredt sig med stor hast til flere kontinenter.

I marts lukkede det meste af Danmark ned i flere uger - herunder også håndbolden. Det gjaldt også i mange andre europæiske lande.

Efter genoptagelsen af ligaerne har det for langt de fleste primært budt på kampe for mere eller mindre tomme tribuner, og det giver Højlund lidt tro på, at det kan blive et godt EM alligevel.

- Jeg tror, at mange er vant til det, fordi coronaen alligevel har været her et stykke tid. Man er vant til, at hallerne ikke er fyldt til håndboldkampene.

- Forhåbentlig bliver det ikke et problem, men det bliver selvfølgelig specielt at skulle spille under det, lyder det fra den 23-årige playmaker.

Første møde med de tomme EM-tribuner er fredag aften, når Danmark møder Slovenien.