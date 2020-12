Ét år gammelt møde kan give Danmark fordel mod Frankrig

I den afgørende gruppekamp slog danskerne de på det tidspunkt forsvarende verdens- og europamestre, som blev sendt ud i VM-mørket, mens Danmark sneg sig videre til mellemrunden.

Nu står de to mandskaber så over for hinanden i endnu en vigtig kamp, når det skal afgøres, hvem der kan tage maksimumpoint og solid kurs mod semifinalerne med over i mellemrunden ved EM.

Her kan 20-18-sejren fra sidste års VM komme danskerne til gode, mener landstræner Jesper Jensen, som ikke stod i spidsen for holdet for et år siden.

- Jeg tror, det er en kamp, som sidder i dem. Da de virkelig skulle slå Danmark, der kunne de ikke. Derfor kan der godt været et lille mentalt overtag til os der, siger Jesper Jensen.

- Men de franske spillere har prøvet så meget og er så dygtige, at de nok skal være klar.

For det bitre nederlag for et år siden kan også være benzin til det indre franske bål, der bliver tændt til tirsdagens møde.

- Jeg tror, det er en stor motivationsfaktor for Frankrig. Det var en gigantisk skuffelse at komme som forsvarende europa- og verdensmester og så ryge ud i indledende runde og slet ikke være i stand til at præstere ved VM i Japan, mener Jesper Jensen.

Målvogter Sandra Toft er til daglig holdkammerat med fem af de franske EM-spillere i Brest Bretagne. Hun fornemmer, at den danske sejr i Japan stadig mærkes hos franskmændene.

- De har været mindre kæphøje denne gang. Der har været en del snak om denne her kamp (i Japan, red.) selvfølgelig, og de vil have hævn og så videre og så videre, fortæller Toft.

- Deres indgangsvinkel er lidt anderledes denne gang. Sidste år fik jeg at vide, at de vidste mest om håndbold, at de var verdens- og europamestre. Det har været lidt anderledes denne gang, men der er stadig en intern kamp.

De to hold tørner sammen i Jyske Bank Boxen i Herning klokken 20.30 tirsdag.

Vinderen får fire point med til mellemrunden, taberen må nøjes med to. I tilfælde af uafgjort får begge hold tre point med over.