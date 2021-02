Et år før vinter-OL: Danmark kan stille med rekordstort hold

Torsdag er der præcis et år til starten på vinter-OL i Beijing, og det kan blive med det største danske hold ved et vinter-OL nogensinde.

- For ikke nok med, at vi har forventninger om OL-kvalifikation til blandt andre de danske speedskatere, alpinister og en skiskytte, så har begge vores to ishockeylandshold realistiske OL-kvalifikationsmuligheder, siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang i 2018 stillede Danmark med 17 atleter, og den danske deltagerrekord var 18 atleter ved vinter-OL i Vancouver i 2010.

Rekorden står for fald, hvis bare et af de danske ishockeylandshold for første gang kvalificerer sig til et vinter-OL, da en herretrup tæller 25 spillere, og kvindernes ditto inkluderer 23 spillere.

- Lykkes et af holdene med OL-kvalifikation, så bliver det historisk, for så får vi det største danske hold med til et vinter-OL nogensinde, og dansk ishockey bliver for første gang repræsenteret ved vinter-OL.

- Og lykkes begge hold med at kvalificere sig, så bliver det ret vildt og et helt andet dansk setup, end vi er vant til ved vinter-OL, fortæller den danske chef de mission.

Han tilføjer, at der også er chance for dansk OL-kvalifikation i sportsgrene som curling, kunstskøjteløb og skeleton, men her anses mulighederne som mindre om end ikke umulige.

Begge danske ishockeyhold skal spille en afgørende OL-kvalifikationspulje med fire nationer, hvor kun vinderen kommer til vinter-OL.

Mændenes pulje spilles i slutningen af august 2021, mens kvindernes løber af stablen i november 2021.

Vinter-OL afvikles fra 4. til 20. februar 2022.