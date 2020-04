Esport Danmark er løbet tør for penge og opbakning

Støtten til forbundet Esport Danmark er ophørt. Pengekassen er så slunken, at forbundet har svært ved at køre videre på det nuværende niveau.

- Vi har ikke flere penge. Vi fik halvanden million kroner for lidt over tre år siden over en treårig periode. Den er udløbet med marts måned.

- Vi er heller ikke blevet lovet flere penge. Så vi sidder med et forbund, der ikke kan understøtte e-sporten herhjemme overhovedet, siger Thomas Koed.

I 2007 blev Esport Danmark stiftet, og i 2017 blev forbundet tildelt halvanden million kroner fra en pulje, som Kulturministeriet sammen med Folketingets Finansudvalg uddelte.

Pengene blev fordelt med 750.000 kroner i 2017, 500.000 i 2018 og 250.000 i 2019. Nu er de brugt.

Det giver pengeproblemer i forbundet, der har svært at se driften køre videre.

- Der står et forbund, som gerne vil e-sporten, men som ikke har økonomi til at understøtte e-sporten.

- Jeg tror, der står 10.000 kroner tilbage på kontoen. Det er, hvad vi har i bestyrelsesregi. Så vi skal ud at finde fonde eller sponsorer, siger formanden.

Han peger på, at forbundet har bygget et fundament for e-sporten med de idrætspolitisk korrekte vedtægter, et disciplinær- og appeludvalg, en aftale med Anti Doping Danmark samt et etisk kodeks.

- Vi har sørget for at samle e-sporten til en stemme lige fra græsrødderne op til den professionelle del. Så vi taler med en stemme nu.

- Men nu er der ikke flere midler til e-sporten herhjemme, medmindre politikerne og Kulturministeriet vil understøtte e-sporten fremadrettet, siger han.

E-sporten er samtidig vokset hos DGI i de seneste år. Og Thomas Koed efterlyser svar på, hvordan politikerne vil favne e-sporten i fremtiden.

- Er det DGI, der skal gøre det, eller er det et forbund, der skal gøre det.

- DGI gør et godt stykke arbejde. De er gode til at skabe foreninger og få dem i gang. Men når de så har gjort det, så mangler der et forbund til at tage sig af det elitære, mener han.

Sammen med resten af bestyrelsen arbejder han skriftligt på en større strategi, som skal sendes til politikerne i et forsøg på at skaffe mere støtte.

- Vi kan kun klare driften, fordi vi kan holde bestyrelsesmøder online. Jeg tror, det vil være svært at køre videre, medmindre vi finder nogle sponsorer eller fondsmidler. Så vi har et kæmpe stort problem.

- Så længe frivilligheden i bestyrelsen blomstrer, og vi alle har lyst til at gøre det gratis, så kan vi godt eksistere i noget tid.

- Men vi har svært ved at hjælpe foreningerne med aktiviteter og tilbud. For den økonomi har vi ikke, pointerer han.