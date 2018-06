Esbjergs oprykkere siger farvel til sportsdirektør

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at hollænderen har valgt at søge nye udfordringer per 1. juli.

- Vi kan sige, at det er mission completed, da vi nu er tilbage i Superligaen, og Ted tillige har løftet klubben til et nyt niveau, hvad angår for eksempel træningsfaciliteter, rammer, strukturer og professionalisme, siger Esbjergs administrerende direktør, Brian Bo Knudsen.

Også assistenttræner Gonzalo Garcia stopper i jobbet.

Esbjerg, der trænes af hollænderen John Lammers, rykkede for nylig op i den bedste række efter et år i 1. division.

- Da situationen er ny for os, vil vi nu tage os den nødvendige tid og analysere, hvilken profil og hvilke kompetencer vi skal bruge i jobbet som sportschef og derefter finde den rette person.

- Det samme gør sig gældende vedrørende ny assistenttræner, siger Brian Bo Knudsen.

Ted van Leeuwen blev ansat i Esbjerg i oktober 2016. Han nåede således både at opleve en nedrykning og en oprykning med den vestjyske klub.

Hollænderen, der endnu ikke løfter sløret for sin kommende arbejdsgiver, vælger ikke overraskende at fokusere på de lyse stunder.

- Det har været en fantastisk tid i Esbjerg, og det er den hårdeste beslutning nogensinde i mit fodboldliv. Nogle gange kommer der bare nogle muligheder, som du ikke kan sige nej til.

- Jeg har haft andre tilbud i min tid her, men dem har jeg afvist, for vi elsker livet og menneskene her. Vi er lykkedes med vores mission, og huset er genopbygget, så nu handler det om at få møblerne på plads, siger Ted van Leeuwen.