Esbjergs mestre tromler videre med endnu en sejr

Det gik relativt smertefrit for mesterholdet, som sikrede sæsonens femte sejr i træk ud af lige så mange kampe.

Team Esbjerg skulle hurtigt omstille sig fra pokalballade og protest torsdag til et ligamøde lørdag ude mod EH Aalborg.

Esbjerg vandt opgøret 29-20, og dermed topper mestrene HTH Ligaen med ti point foran København Håndbold.

Pausestillingen lød blot på 9-8 til gæsterne, som dog satte turbo på i anden halvleg og fuldstændig løb fra hjemmeholdet.

Det var anden ligakamp i træk, at Esbjerg scorede 29 gange, efter at Aarhus United for en uge siden blev slået 29-22.

Derefter spillede Jesper Jensens tropper pokalkvartfinale torsdag aften, og her tabte vestjyderne 25-26 mod Herning-Ikast.

Opgøret endte i et dramatisk timeout-koks, hvor Esbjerg-træneren trykkede på timeout-knappen flere gange i en hektisk slutfase.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene. Derfor vurderede dommerne, at Herning-Ikast skulle tildeles et straffekast, hvilket blev afgørende.

Team Esbjerg nedlagde protest og uddybede fredag i en redegørelse til Dansk Håndbold Forbunds disciplinærinstans.

- Vores retfærdighedssans er krænket meget, efter vi tog to rettidige timeouter inden for de sidste 35 sekunder og ikke fik nogen af dem. Den første på grund af en fejl i softwaren i et computersystem og den anden, fordi dommerne efter vores opfattelse ikke læste reglerne rigtigt, lød det fredag fra Jesper Jensen.

Senere lørdag tager Odense Håndbold imod Herning-Ikast.