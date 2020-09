Esbjerg udspiller serie 1-hold i pokalens første runde

Og debuten mod det fynske Serie 1-hold endte som en ren festdag for den nye Esbjerg-træner. Kampen endte således 8-0 til Esbjerg.

Superliganedrykkerne dominerede som forventet kampen fra start til slut, og de bragte sig allerede foran efter 17 minutter. Her scorede Jakob Ankersen, som er skiftet fra AGF denne sommer.

Esbjerg gav også debut til Kristjanssons landsmand Andri Bjarnason, som er kommet til Esbjerg fra tyske Kaiserslautern. Han deltog flittigt i målfesten, hvor det endte med et hattrick for islændingen.

Også Viktor Tranbjerg, Mathias Kristensen, Patrick Egelund og Yuri Yakovenko kom på måltavlen tirsdag for Esbjerg.

FC Fredericia, der også spiller i 1. division, var blandt de mange øvrige hold, der også var i aktion tirsdag. Det lykkedes dog ikke for mandskabet at gå videre, da det ude blev til et nederlag på 0-2 til FC Sydvest fra 2. division.

Der trækkes lod til anden runde i Sydbank Pokalen fredag klokken 12.