Esbjerg-træner ser kommende Hobro-kamp som en finale

Nederlaget betyder, at vestjyderne er placeret på sidstepladsen i puljen, der udløser en tur ned i landets næstbedste række i næste sæson.

Esbjerg led en svær skæbne søndag, da holdet trods meget spil og flere chancer tabte 1-3 til Hobro i det første af to vigtige opgør i bunden af 3F Superligaens nedrykningspulje 2.

Der er fem point op til netop Hobro på tredjepladsen, og med kun ni point at spille om ser det svært ud for Esbjerg. Det er cheftræner Troels Bech godt klar over før det andet opgør mod Hobro i næste weekend.

- For mig er kampen på søndag som en finale. Uafgjort kan ikke føre til andet end frustration for os, siger Troels Bech.

Esbjerg startede nedrykningsspillet med samme distance på fem point til Hobro, og efter en sejr over Randers og uafgjort mod Horsens så det bedre ud - lige indtil nederlaget til nordjyderne.

- Nu er vi status quo i forhold til for tre kampe siden. Forskellen nu er bare, at vi kun har tre kampe tilbage til at vende det i.

- Der har været god tro på overlevelse, og nu må vi sørge for, at nederlaget ikke slukker troen.

- Vi skal stadig have revanchetørst og lysten til at vise, at folk kan tage fejl omkring os.

Esbjergs midtbanemand Jacob Lungi Sørensen holder håbet oppe, selvom det ser svært ud for hans hold.

- Det er for tidligt at dømme os ude. Bare kig på tabellen. Hvis vi får en sejr mod Hobro på søndag, så er alt åbent igen, siger han.

- Men hvis vi ikke vinder søndag, så ser det svært ud. Det giver sig selv.

Hvis Hobro lykkes med at slå Esbjerg næste søndag, så er sidstnævnte endegyldigt ude af Danmarks bedste fodboldrække.