Esbjerg-træner sætter nedrykningsplayoff som svært mål

Esbjerg tabte søndag 1-3 til OB og endte 3F Superligaens grundspil på 13.-pladsen med 18 point.

Det betyder, at vestjyderne er havnet i nedrykningspulje 2 sammen med Randers FC, AC Horsens og Hobro.

Reelt kan Esbjerg ikke nå andenpladsen i gruppen, så derfor gælder det nu om at undgå direkte nedrykning og ende på tredjepladsen, der i stedet for en tur direkte ned i 1. division resulterer i playoffkampe om at blive i Superligaen.