Esbjerg-træner om spillerklager: Dårlig stil og overdrevet

Cheftræner Peter Hyballa reagerer nu på, at der i medierne de seneste uger har været flere historier om voldsomt utilfredse spillere i fodboldklubben Esbjerg fB.

Ifølge B.T vil spillerne have den nye tyske chef fyret på grund af meget hårdhændede træningsmetoder og hård mandskabsbehandling.

Historierne er sivet ud til flere medier, og hos Ugeavisen Esbjerg kunne man onsdag læse spillernes anonyme beretninger om den nye træners adfærd.

Peter Hyballa er uforstående over, at spillerne har involveret pressen i hans tilgang til trænergerningen i stedet for at tage diskussionen med ham.

Det fortæller han i et interview med Süddeutsche Zeitung.

- Det er dårlig stil og totalt overdrevet, siger han.

Han mener, at uenigheder, som dem man nu ser i 1. divisionsklubben, sker i "45.645 andre klubber" rundt om i verden.

- Jeg er træner i krop og sjæl, og selvfølgelig er jeg krævende, for min træning er både intens og attraktiv.

- Vi er ved at ændre noget her, og hvis man ændrer noget, er det ikke alle, der kan lide det, siger Peter Hyballa.

For fire spillere har tilgangen af Peter Hyballa fået konkrete konsekvenser. Jakob Ankersen, Kevin Conboy, Yuri Yakovenko og Zean Dalügge blev i sidste uge degraderet til U19-holdet.

Det var ifølge klubbens amerikanske ejere en sportslig beslutning, fortalte talsmand Paul Conway til Ugeavisen Esbjerg.

I spillernes anonyme beretninger fremgår det blandt andet, at Peter Hyballa er gået hårdt til flere unge spillere, at han har kommenteret og hånet spilleres vægt, og at der er skabt en ond stemning.

Bestyrelsesformanden i Esbjerg, Michael Kalt, fortalte i sidste uge, at man har bedt Peter Hyballa om at justere sin adfærd, og at det ikke er okay at tale grimt til de ansatte eller straffe dem fysisk.

Selv siger Peter Hyballa til Süddeutsche Zeitung, at det aldrig har været et tema, at han skulle stoppe.