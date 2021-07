Esbjerg-træner har ingen tillid til utilfredse spillere

21 spillere fra fodboldklubben Esbjerg fB sendte torsdag et åbent brev, hvor de udtrykte "stærk mistillid" til cheftræner Peter Hyballa.

Det skete efter en tid med historier om tyskerens psykisk og fysisk hårdhændede metoder, som spillerne gav eksempler på i brevet.

Hyballa mener selv, at en del af de 21 spillere er blevet presset til at skrive under.

- Helt ærligt, jeg tror heller ikke på, at alle de, der har underskrevet det brev, er imod mig. Jeg ved, at der er blevet udøvet et heftigt gruppepres, siger Hyballa til jv.dk.

Tyskeren mener, der er en "ond stemning internt mellem spillerne", og han erkender, det er svært at træne spillere, der er så utilfredse.

- Det er klart, at det er meget specielt at stå og skulle gøre sig umage for at gøre spillere bedre, der har medvirket til den slags. Der er jo 0,0 tillid mellem os. Men nu må vi se, hvem der tør stå ved, at de har skrevet under, siger Hyballa.

Hyballa havde lagt op til, at de spillere, der mødte op til træning fredag ville være med ham fremadrettet. Det gjorde alle ifølge jv.dk.

Spillerforeningen har da også opfordret alle spillere til at møde op til træning trods den markante utilfredshed, da det ellers kan være et brud på deres kontrakter.

Peter Hyballa har fået mange mindre pæne beskeder på sine sociale medier i de seneste dage, og nogle af dem havner hos politiet.

- Du drømmer ikke om, hvad jeg har fået af beskeder på de sociale medier. Det er virkelig vildt, og jeg har også tænkt mig at anmelde nogle af dem til politiet, siger Hyballa.

Paul Conway, der er talsmand for de amerikanske ejere og bestyrelsesmedlem, har udtrykt fuld tillid til Hyballa trods det kritiske brev fra spillerne.

Esbjerg spillede 1-1 med Vendsyssel i sin første kamp under Hyballa. Lørdag har holdet besøg af Helsingør.