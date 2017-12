Esbjerg-træner: Vi var spillet ned under gulvbrædderne

Med syv minutter igen kom Esbjerg foran for første gang, og sejren blev sikret med otte sekunder igen, da Estavana Polman scorede til slutresultatet 23-22 til Esbjerg over FC Midtjylland.

Dermed bliver lørdagens finale i Final 4-turneringen i Jyske Bank et opgør mellem Esbjerg og København Håndbold, der fredag besejrede Aarhus United 27-19 i den anden semifinale.

Det opgør blev spillet to timer tidligere og var langt fra en lige så anstrengende omgang for københavnerne.

- De har selvfølgelig en lille fysisk fordel. Det er indiskutabelt.

- Bliver det en lige kamp, så kan de måske have en fysisk fordel og mere overskud, men til gengæld har vi så et mentalt overskud, fordi vi har prøvet at vinde sådan en tæt kamp, siger Team Esbjerg-træner Jesper Jensen efter sejren.

Esbjerg var bagud 3-10 efter et kvarter, og Jesper Jensen var nødt til at handle.

- Det var totalt hektisk. Vi var spillet ned under gulvbrædderne efter det første kvarter. Vi kom ikke ud med det udtryk, vi gerne ville.

- Vi havde snakket om, at det er pokalhåndbold, og at man ikke har haft flere træningstimer sammen end to dage. Derfor kan det være rustent det hele, og derfor skulle vi komme ud med meget mere engagement og intensitet, og det gjorde vi ikke, siger Jesper Jensen.

Han ændrede det offensive forsvar og gik tilbage til et mere defensivt udgangspunkt, og så begyndte Esbjerg-målvogter Sandra Toft at gøre en forskel.

- Heldigvis var der rygrad, og Sandra Toft begyndte at tage en masse bolde, og så lykkedes det.

- Vi valgte at isolere nogle enkelte spillere, så det ikke blev Veronica Kristiansen eller Louise Burgaard, der skulle have lov at afgøre det.

- Det måtte være deres fløjspillere, der ikke er helt så rutinerede, og der må man sige, at Sandra Toft havde en stor del af æren for, at det lykkedes, siger Jesper Jensen.