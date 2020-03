Esbjerg-træner: Vi havde det svært i en tom hal

Det var en håndboldkamp på højeste niveau, da Team Esbjerg søndag sled sig til en smal 30-29-sejr over franske Metz i Champions League.

Væk var derfor den evindelige musik under håndboldkampe tilført skrig og skrål og opbakning fra tusindvis af tilskuere, og det var en svær udfordring, vurderer Team Esbjerg-træner Jesper Jensen.

- I første halvleg havde vi lidt svært ved at håndtere at spille uden tilskuere. Det er bare mærkeligt, og man kan ikke træne i det. Det er alt for svært.

- Når man står og råber og skriger af hinanden og er den, der vil tage ansvar, så lyder man lidt skinger i hallen, og så skruer man lidt ned for energien næste gang, man råber, siger Jesper Jensen.

De tomme tribuner i Esbjerg skyldtes naturligvis myndighedernes opfordring til ikke at afvikle arrangementer med mere end 1000 tilskuere for at forhindre spredningen af coronavirusset.

Ifølge træneren var det en stor udfordring.

- Det betyder noget for bundniveauet og intensiteten. Bliver der først stille, og bliver man lidt flov over sig selv, så bliver det endnu mere tomt, og man føler sig som "Palle alene i Verden".

- Så udsvingene er større uden tilskuere, end de ellers ville være i sådan en kamp, siger Jesper Jensen.

Esbjergs Line Jørgensen skulle også lige vænne sig til stilheden i hallen.

- Det var underligt i starten. Der var heldigvis en lille smule folk i hallen, som man kunne høre, og som kunne lægge en lille smule pres på, men det er klart sjovere at spille for tilskuere, siger den tidligere landsholdsspiller.

Ifølge Line Jørgensen kan der dog også være fordele i at spille uden en hel masse larm om ørerne.

- Vi kunne jo snakke sammen derinde, og det er vi ikke vant til at kunne, og der kunne hele tiden komme informationer og lyd fra trænerbænken, så på den måde kan det være positivt, men vi savnede da vores hjemmepublikum, siger Esbjerg-profilen.

Sejren betød, at Esbjerg i jagten på Final 4 skal møde Buducnost i to opgør i kvartfinalen.

Esbjerg lægger ud i Montenegro og slutter med returkampen på hjemmebane.