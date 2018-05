Esbjerg-træner: Silkeborg-kampe er glasuren på lagkagen

Det mener Esbjerg-træner John Lammers, som kalder de to opgør belønningen for et års hårdt arbejde i 1. division.

- Det er noget, vi glæder os til, for det er det, vi har kæmpet for, og det er glasuren på lagkagen.

- Vi skal sikre os, at vi er klar til at præstere på vores bedste niveau, for vi spiller for at vinde noget, og det kan vi nu.

- Alle ved, hvad der er på spil, og derfor handler det mest om, hvordan jeg får det bedste ud af både spillerne og mig selv på dagen, siger John Lammers til klubbens hjemmeside.

Han har nærstuderet den kommende modstander, som skal en tur til Esbjerg på søndag i returopgøret.

- Vi har set dem seks-syv gange, og vi har prøvet at forberede os så meget som muligt.

- Det er et rigtigt velspillende hold med gode individuelle kvaliteter, og de har spillere, som kan afgøre kampe og lave mål, siger Esbjerg-træneren.

John Lammers peger på, at Silkeborg nåede frem til årets pokalfinale, hvor det endte med et nederlag til Brøndby.

- Det er ikke for sjov, at de lige har været i en pokalfinale, men selv om det bliver svært, så har vi chancen.

- De har også svagheder, som har bragt dem ind i nedrykningskampen, og dem skal vi forsøge at udnytte, lyder det fra John Lammers.

Esbjerg kan igen råde over Jeppe Brinch efter overstået karantæne.

Torsdagens kamp i Silkeborg går i gang klokken 20.15.

Lyngby og Vendsyssel kæmper om den anden billet til Superligaen. De to hold mødes torsdag klokken 18 i Vendsyssel, mens der søndag er returkamp i Lyngby.