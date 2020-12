Esbjerg snupper syvende sejr på stribe i superligajagt

Det er blevet til en imponerende stime af sejre for Esbjerg i den næstbedste danske fodboldrække, og det begynder igen at dufte af Superliga for vestjyderne.

Det første mål i søndagens fodboldkamp på Helsingør Stadion blev sat ind fem minutter før pausen.

Det var Esbjergs forsvarsspiller Kevin Conboy, som fornemt headede bolden i kassen efter et hjørnespark fra Jakob Ankersen.

Helsingør havde flere gode muligheder for at udligne i anden halvleg, men målene udeblev i første omgang for sjællænderne.

Conboy var tæt på at blive dobbelt målscorer efter 70 minutter, da han headede på stolpen efter endnu et hjørnespark.

Kort efter var Esbjergs midtbanespiller Joni Kauko tæt på at score på et nærgående hovedstød.

Efter 80 minutter fik Esbjerg fordoblet føringen på en besynderlig scoring.

Helsingørs Anders Holst ville have bolden ud af farezonen, men headede direkte mod eget mål, og keeper Christoffer Petersen reddede forsøget fra sin egen holdkammerat i første omgang.

Men bolden dumpede ned lige for fødderne af Esbjergs indskiftede angriber Yuri Yakovenko, som nemt kunne trille 2-0-målet i nettet.

I overtiden fik Helsingør reduceret til slutresultatet 1-2 på et mål af Oliver Kjærgaard.

Med sejren er Esbjerg nu helt oppe på siden af ubesejrede Viborg FF, som fører rækken på en bedre målscore.

Både Viborg og Esbjerg har som nummer et og to i tabellen 35 point efter 15 kampe, og de to tophold har skabt et hul ned til de øvrige forfølgere. Kun de to bedste mandskaber rykker op i Superligaen.

Tidligere søndag vandt Hobro med 3-1 hjemme over Vendsyssel FF. Hobro er nummer syv med 20 point efter 15 kampe.

Edgar Babayan, Mikkel Pedersen og Hugo Andersson scorede målene for Hobro, mens Easton Ongaro stod for en sen reducering for udeholdet.