Esbjerg slår Aalborg på isen for anden gang to på dage

Med en sejr på 5-4 vandt Esbjerg Energy for anden gang på to dage over Aalborg Pirates, som dermed mistede førstepladsen i ligaen.

Samtidig vandt Rungsted Seier Capital nemlig hjemme med 2-1 over Herlev Eagles og kom op på 32,5 point for 14 kampe.

Aalborg ligger på andenpladsen med 30 point og har Esbjerg lige i hælene. Vestjyderne er på tredjepladsen med 29,5 point.

De halve point skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er holdene blevet tildelt 1,5 point hver.

Esbjerg var foran 2-0, da der var spillet syv minutter. Felix Maegaard Scheel bragte værterne i front efter bare 19 sekunder, og han stod selv for oplægget til Søren Nielsens mål til 2-0.

Før perioden var omme, var Esbjerg kommet på 4-2, og den stilling holdt frem til tredje periode, hvor Aalborg skabte spænding om resultatet med et lille kvarter igen.

Pierre-Olivier Morin reducerede for nordjyderne, og kort efter udlignede Kirill Kabanov.

Men Christian Wejse afgjorde kampen til Esbjergs fordel, og dermed fulgte vestjyderne op på torsdagens sejr over samme modstander på bedst mulig vis.

Rungsteds sejr over Herlev blev sikret med to scoringer i anden periode. Bundholdet Odense Bulldogs vandt 6-4 over Rødovre Mighty Bulls, der ligger næstsidst i ligaen, mens Herning Blue Fox hentede en 2-0-sejr over værterne fra Sønderjyske.