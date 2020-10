Esbjerg skal udnytte åben låge mod coronaramt modstander

Kvindernes Champions League i håndbold er ramt af coronapandemien, og når Team Esbjerg søndag møder FTC-Rail Cargo, ventes det, at den ungarske modstander i et omfang er ramt på mandskabsfronten på grund af virus.

Blandt andet af denne årsag er Team Esbjerg af bookmakerne gjort til storfavorit i hjemmekampen, der begynder klokken 14.

Træner Jesper Jensen har stadig stor respekt for FTC-Rail Cargo og påpeger, at klubben med tilgangen af tre tyske landsholdsspillere i stærkeste formation har fået en bredere trup.

- Klubben tilhører subtoppen af hold fra 6 til 12 i Europa, hvor vi også selv gerne vil være, og det er et hold, vi skal gå efter at slå hjemme og gerne stjæle point fra ude, siger Jesper Jensen.

Coronapandemien har også ført til udsættelser tidligt i gruppespillet. Team Esbjerg har fået udsat én kamp, mens ungarerne har fået udsat to kampe og kun har spillet en kamp indtil videre.

- Turneringen er urytmisk på grund af corona, og vi skal være rolige og tage de point, vi kan få, når havelågen står åben, siger Jesper Jensen.

Med det sidste henviser han til, at andre klubber midlertidigt kan være svækkede af coronaudbrud i trupperne, og hvis man selv kan holde sig fri af sygdommen, kan det rykke på styrkeforholdet.

- Vi vil gå efter top-6 i gruppen, så vi er sikre på at komme til at spille playoffkampe om at komme i kvartfinalen.

- Vi står over for en periode, hvor vi skal til at rejse til udekampe, og det gælder om at have overskud på forhånd, siger Team Esbjerg-træneren.

Det vestjyske hold er noteret for to point efter lige så mange kampe. Holdet lagde ud med sejr over tyske Bietigheim, men tabte så knebent til CSM Bucuresti fra Rumænien.

Gruppe A tæller otte hold, der møder hinanden ude og hjemme.