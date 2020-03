Esbjerg sejrer og trækker fra i toppen af håndboldligaen

Vestjyderne tog torsdag aften sin tredje sejr på stribe i ligaen med en sikker hjemmebanesejr over Ajax København på 33-23.

Esbjerg fører dermed ligaen med fire point ned til Odense Håndbold på andenpladsen. Der er tre kampe tilbage i grundspillet.

Det var Jesper Jensens første kamp med Esbjerg, siden han mandag blev præsenteret som ny landstræner for det danske kvindelandshold.

Han kunne fra sidelinjen se sit hold have svært ved at komme til scoringer i kampens begyndelse, men da det samme var tilfældet for Ajax, kunne Marit Røsberg efter knap syv minutter sende esbjergenserne i front med 2-0.

Esbjerg fik dog aldrig for alvor vist de kræfter i første halvleg, der indtil videre har ført dem til tops i ligaen og til kvartfinalen i Champions League i denne sæson.

Således måtte hjemmeholdet nøjes med en 16-13-føring ved pausen over Ajax, der har tabt sine seneste seks opgør i ligaen.

I anden halvleg trådte Jesper Jensen tropper og ikke mindst den hollandske verdensmester Estavana Polman i karakter.

Hun stod for i alt ni af Esbjergs mål i det, der endte med at blive en sikker sejr.

Ajax ligger på tiendepladsen med 13 point og har ikke mulighed for at nå en plads i mesterskabsspillet, hvor kun de bedste otte hold efter grundspillet er inviteret. I stedet skal hovedstadsklubben spille om nedrykning.