Esbjerg sejrer i sidste øjeblik mod bundhold i 1. Division

En forløsende scoring få minutter før tid sikrede onsdag aften Esbjerg en sen 2-1-sejr, da holdet var på besøg hos bundholdet Vendsyssel i 1. Division.

Det lignede ellers i den grad et skuffende pointtab for vestjyderne, der havde set hjemmeholdet udligne til 1-1 cirka et kvarter før tid.