Esbjerg satser på øjeblikkelig oprykning efter nedtur

Efter en pauseføring på 1-0 tabte vestjyderne nemlig 1-2 i Hobro, og nederlaget betyder altså, at holdet med 22 point mod Hobros 30 og bare seks point tilbage at spille om ikke længere kan kalde sig superligahold efter sommerpausen.

Esbjerg rykkede søndag ned i 1. division, da holdet for anden weekend i træk tabte til Hobro efter at have været foran.

Men selv om holdet må ned på anden klasse i en sæson, så siger Esbjergs administrerende direktør, Brian Knudsen, efter søndagens nederlag, at klubben sigter efter direkte oprykning fra 1. division til landets bedste fodboldrække igen til trods for et andet setup end tidligere.

- Det er helt klart, at målet for næste sæson er oprykning.

- Vi vil ikke komme til at køre på samme niveau som i år, men vi har besluttet, at vi kører forretningen på et godt 1. divisions-niveau.

- Vi kommer ikke til at køre med et setup, hvor vi bruger flere penge, end vi får ind, fastslår Esbjerg-direktøren.

Derudover melder direktøren også om, at spillertruppen til næste sæson meget vel kan se noget anderledes ud, da han ikke vil afvise salg af spillere, mens klubben også skal ud og se på nye spillere.

- En del af det at være en fodboldklub omhandler også at sælge spillere, og jeg vil ikke udelukke, at hvis der kommer nogle bud på vores spillere, så får de også lov til at prøve sig af andetsteds.

- Om de nye spillere skal komme fra egne rækker, må vi jo se, men jeg tror også, vi skal ud og hente forstærkninger.

Troels Bech, der blev ansat på en kontrakt sæsonen ud inden starten på nedrykningsspillet, fortsætter som ventet ikke som træner i klubben i 1. division, slår Brian Knudsen fast efter kampen, men han afviser ikke, at Bech måske får en anden rolle i Esbjerg.

- Det er ikke noget, jeg kan stå at kommentere på nu, da vi først fra i morgen sætter os ned og kigger på, hvordan vi skal drive klubben fremadrettet.

Heller ikke Bech selv vil kommentere på, om han er i klubben efter denne sæson.

- Det er slet ikke et tema for mig lige nu eller for Esbjerg. Lige nu er det nogle andre ting, det drejer sig om, siger han.