Adrian Petre (bagest) fortsætter karrieren i hjemlandet Rumænien efter et par sæsoner i Esbjerg. (Arkivfoto)

Esbjerg sælger rumænsk angriber

Superligaklubben Esbjerg oplyser på sin hjemmeside, at den rumænske angriber Adrian Petre med øjeblikkelig virkning skifter til Bukarest-klubben FCSB i hans hjemland.

Den 22-årige angriber kom til den vestjyske klub i 2017, og han nåede 83 kampe og 29 mål for klubben, inden turen nu går hjem til Rumænien.

Petre lavede tre mål i efteråret i 3F Superligaen, men han var ikke cheftræner Lars Olsens foretrukne mand som spydspids.

Derfor var et skifte en god løsning for begge parter, mener Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen.

- Adrian er en talentfuld spiller med et stort potentiale, men idet han ikke har haft udsigt til en startplads i foråret, har vi valgt at takke ja til et tilbud fra FCSB, som også inkluderer en videresalgsklausul, siger han til efb.dk.

Esbjerg hentede den unge angriber i klubben UTA Arad, som huserer på næsthøjeste niveau i Rumænien.

Her havde han imponeret med mange scoringer og ligeledes gjort sit indtog på de rumænske ungdomslandshold.

I Esbjerg havde han dog ikke udsigt til en stamplads i foråret, da Yuri Yakovenko umiddelbart er førstevalget i front.

I 15 ligakampe i efteråret var Petre startet inde otte gange, mens han syv gange var blevet skiftet ind.

Petre var ikke med i truppen, da Esbjerg fredag åbnede foråret med en hjemmesejr på 1-0 over mestrene fra FC København.