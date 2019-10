Esbjerg så mod Færøerne: Olsens pointhøst imponerede os

Selv om det er ni år siden, at Lars Olsen senest var klubtræner, så tror Esbjerg, at man har fundet den rette.

Superligaklubben Esbjerg har fundet klubbens cheftræner Lars Olsen langt ude i Nordatlanten.

De seneste otte år har 58-årige Olsen været landstræner for Færøerne.

Selv om Færøerne aldrig har været i nærheden af at kvalificere sig til noget som helst i Olsens regeringstid, så har holdet undervejs slået nationer som Grækenland og Letland.

- De har hentet 0,65 point i snit per kamp, hvilket er ganske imponerende for et land med en befolkning på 50.000-55.000.

- De resultater, han har lavet med Færøerne, taler for sig selv. Det er rigtig godt trænerarbejde, siger Esbjerg-sportschef Jimmi Nagel.

I 52 landskampe som færøsk landstræner førte Olsen sit hold frem til 9 sejre. Det viser en statistik på transfersmarkt.com. Det blev desuden til 7 uafgjorte kampe og 36 nederlag.

Esbjergs sportschef peger også på, at han husker Lars Olsens perioder i Randers FC og OB fra 2003 til 2010 for godt trænerarbejde.

Lars Olsen har blandt andet vundet en dansk pokaltitel med Randers samt to sølvmedaljer i Superligaen med OB.

- Lars er for os en trænerkapacitet, som vi er glade for, at vi kunne lave en aftale med.

- Han kommer med stor erfaring gennem mange år fra landshold og Superligaen, og så har han prøvet lidt af hvert som spiller. Vi er glade for, at få en ind med den knowhow og fodboldfaglighed.

Spørgsmål: Bekymrer det, at han ikke har været klubtræner i ni år?

- Vi har haft en snak med Lars om det. Han har haft et ønske om at ville være klubtræner igen. Det har været vigtigt for os.

- I sit job på Færøerne har han fulgt Superligaen tæt, fordi han havde spillere i dansk fodbold, så det er vi ikke bekymrede over, siger Jimmi Nagel.

Esbjerg er placeret på næstsidstepladsen i Superligaen og er fedtet ind i nedrykningskampen. I bestræbelserne på at komme væk fra bunden anser sportschefen også Lars Olsen som den rette mand.

- Vi har først og fremmest vægtet at få en træner, som, vi tror på, kan hjælpe os med at vinde fodboldkampe - både på den korte og lange bane.

- Vi har også vægtet, at vi ville have en fodboldfaglighed ind på et højt niveau, og det er vi sikre på, at vi har fået. Det er også vigtigt, at han synes, at det er interessant at arbejde med vores talenter, siger Nagel.

Spørgsmål: Hvad skal han udrette på den korte bane?

- Der er kun en ting, der kan hjælpe os i vores situation - vi skal ud og stå sammen som klub og få så skrabet så mange point som muligt ind i hver eneste kamp, siger sportschefen.

Esbjerg fyrede i september hollænderen John Lammers, der i sidste sæson førte Esbjerg frem til bronze i Superligaen. Siden fyringen har assistenten Claus Nørgaard haft ansvaret.

Vestjyderne er i øjeblikket næstsidst i Superligaen med kun Silkeborg under sig.