Esbjerg piller pynten af Odense i håndboldpremiere

2020/21-sæsonen starter, som den sidste sluttede, med Team Esbjerg i toppen af tabellen. Jesper Jensens tropper slog fynboerne komfortabelt med 32-22 og har dermed sat de første to point på kontoen.

Mette Tranborg, der er er ny i Esbjerg-trøjen efter tre år i netop Odense, scorede sæsonens første ligamål og bragte vestjyderne i front.

Tranborg var i aktion for første gang i over et år efter at have siddet ude hele sidste sæson med en knæskade. Bagspilleren fik et fornemt comeback og sluttede som kampens topscorer.

Åbningsmålet startede en tendens, der fortsatte resten af første halvleg. Esbjerg var et skridt foran, mens Odense forsøgte at hænge på.

Gæsterne lykkedes med at trække fra midt i første halvleg - primært fordi Odense havde svært ved at få bolden forbi en velspillende Rikke Poulsen i Esbjerg-målet.

Men så hankede hjemmeholdet op i sig selv og fik indstillet sigtekornet, så der endte med blot at være et måls forskel mellem de to ved pausen ved stillingen 13-12 til Esbjerg.

Odense indledte anden halvleg med at udligne. Det vækkede noget i Esbjerg, for der gik ikke længe, før gæsterne havde trukket fra. Esbjerg nåede at bringe sig foran 17-13, inden Odense igen fik scoret.

Men hjemmeholdet kom ikke tættere på end tre mål - tværtimod. Rikke Poulsen fortsatte sit gode spil i Esbjerg-målet, og vestjyderne var effektive i den anden ende.

Det endte derfor med at blive til en overbevisende sejr til Team Esbjerg, der aldrig var tæt på at sætte føringen over styr.