Esbjerg og Silkeborg indleder oprykningsspil med sejre

Esbjerg tog en sikker sejr, da fodboldklubben mandag tog hul på oprykningsspillet i 1. division.

Det gik ud over Fredericia, der på hjemmebane blev besejret med 3-1.

Resultatet betød, at Esbjerg med 51 point for en kort stund kravlede op på andenpladsen i tabellen, hvor de to bedste efter oprykningsspillet skal spille i Superligaen i den kommende sæson.