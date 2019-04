Esbjerg-offensiv kan smuldre til sommer

Klubben kan dog komme til at stå over for en stor udfordring i det kommende transfervindue.

Lige nu er der tre til fire offensive spillere, der ser ud til at forlade klubben til sommer.

Kantspilleren Emmanuel Oti Essigba vil klubben gerne sælge, den ukrainske angriber Yuri Yakovenkos kontrakt udløber, det samme gør lejeaftalerne med kantspillerne Carlo Holse og Adnane Tighadouini.

Det er fire spillere ud af seks på de offensive pladser, og Esbjergs sportschef Jimmi Nagel er opmærksom på udfordringen.

- Vi kender til præmissen med lejeaftaler, og de har alle bidraget til sæsonen, men vi er velforberedte, og bruger vores tid fornuftigt med scouting, hvis der skal nye folk ind.

Yuri Yakovenko scorede Esbjergs første mål i søndagens kamp og spillede en god kamp for vestjyderne.

- Alt er muligt, og det er en forlængelse med Yuri også.

Jimmi Nagel fortæller også, at klubben har været glad for Carlo Holse og er åben for at beholde københavneren længere end til sommer.

- Aftalen er, at han skal tilbage til FC København til sommer, men hvis det forholder sig anderledes, så er jeg sikker på, at vi får en dialog med FCK om, at han kan blive her.

Carlo Holse stiler også efter at vende tilbage til FCK til sommer.

- Jeg ser mig selv slå igennem i FCK. Om det er til sommer, eller hvad det er, det afhænger af FCK.

Københavneren kunne dog godt se sig selv i Esbjerg efter sommeren.

- Jeg er glad for at være her, og jeg kan godt se mig selv her, hvis det ikke bliver FCK til sommer. Men mit hovedfokus er stadig at slå igennem i FCK og gerne til sommer.

Jimmi Nagel tror ikke, at klubben skal ud og købe spillere, så hvis klubben skal beholde Holse eller lejesvenden Adnane Tighadouini, skal klubben formentlig forlænge lejeaftalerne yderligere.