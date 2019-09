Esbjerg mangler ishockeyspillere og trækker reserveholdet

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at bevare holdet, men vi må desværre erkende, at spillertruppen ikke tæller i nærheden af spillere nok til at kunne fortsætte med holdet, lyder det i meddelelsen fra amatørklubbens bestyrelse.

- Vi har naturligvis gjort alt, hvad vi kunne for at få flere spillere tilført for at "hjælpe" med blandt andet afvikling af kampene, da vi udmærket er klar over, at vores exit af turneringen medfører ekstra arbejde for Dansk Ishockey Union (DIU) og omprogrammering af turneringens kampe, da Esbjerg IK udgår af turneringen.

For at sikre istid til de unge talenter har klubben i stedet med kort varsel tilmeldt et hold i U20-turneringen.

- Vi ønsker at passe og pleje disse spillere på bedste vis og bygge op den vej, således vi hurtigst muligt kan melde klubbens tilbagekomst til 1. division, lyder det fra Esbjerg Ishockey Klub.