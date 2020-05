Esbjerg mangler afklaring omkring to lejespillere

Dog har coronakrisen medført, at sæsonen er blevet rykket, så den først slutter i juli, og derfor har klubberne fået lov til at lave korte forlængelser på kontrakter til 31. juli.

Problemet med lejespillere er, at klubben, de er ejet af, også skal acceptere forlængelsen. Det er indtil videre sket for fire af spillerne, mens to ikke har fået forlænget aftalerne endnu.

- Der er kun to, der ikke er afklaret, og det er Mohammed Dauda og Rafal Kurzawa. Med de andre lejespillere har vi fået forlænget aftalen til at gælde sæsonen ud, siger Esbjerg-træner Lars Olsen, som ikke er bekymret over situationen.

- Jeg spekulerer ikke på, om aftalerne bliver forlænget. Lad os nu se, hvad der sker.

En spiller, der har fået forlænget sin lejeaftale til at gælde resten af sæsonen, er målmanden Vito Mannone, som er lejet i engelske Reading.

Han er lettet over, at det hele er faldet på plads.

- Hvis jeg skal være ærlig, har det været svært. Jeg var nødt til at få styr på det med Reading og med spillerfagforeningen, siger Vito Mannone.

- Den dag det endelig var på plads, var jeg lettet. Så kunne jeg igen koncentrere mig 100 procent om spillet på banen.

- Jeg kom for at spille kampe og for at hjælpe holdet med at blive i Superligaen. Jeg presser mig selv hver dag for at hjælpe klubben og for at nå målet.

Mannone har tidligere i karrieren spillet 23 kampe for den engelske storklub Arsenal.