Esbjerg-målscorer: Nu kan vi kigge op i tabellen

- At vinde over en direkte konkurrent gør sejren endnu vigtigere. Med sejren får vi mere selvtillid, og nu kan vi begynde at kigge efter de hold, der ligger over os i tabellen, siger Esbjerg-målscoreren Joni Kauko.

På trods af sejren spillede Esbjerg ikke sin bedste kamp, og specielt i første halvleg hang spillet ikke sammen for vestjyderne.

- I første halvleg kiggede vi fodbold. Vi kunne ikke få kontrol, og vi forsøgte ikke engang, men i anden halvleg pressede vi bedre på og fik målene og kontrollen, siger Joni Kauko.

Silkeborg kunne med en sejr komme på det samme pointtal som Esbjerg, og derfor var det en tydeligt nedtrykt Silkeborg-anfører, der gav sit besyv på kampen.

- Det er et lortenederlag. En sejr havde givet os et godt skub, så det er pisseirriterende, siger Dennis Flinta.

- Med alt det, vi har været igennem, og hvor vi ligger i tabellen, så kan man ikke undgå, at der er et eller andet, der påvirker en.

- Og det var det, der mod Esbjerg gik ind og påvirkede os i en grad, så vi ikke er dygtige nok på bolden, siger han.

Denne sæson har bestemt ikke været let for Silkeborg, og for hvert nederlag holdet indkasserer, ligner oprykkerne mere og mere et bud på en nedrykker, når sæsonen er forbi.

- Vi befinder os på et rigtig svært sted. Vi har en svær udekamp mod FC Midtjylland næste gang, og med syv point i 17 kampe så er det svært for os.

- Der er ikke andet for end at tage arbejdshandskerne på. Vi må klare det selv, for der er ikke nogen, der kommer og hjælper os, siger anføreren.