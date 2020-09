Esbjerg indleder jagt på Superligaen med sikker sejr

Det var cheftræner Olafur Kristjanssons første kamp i spidsen for Esbjerg, og islændingen kunne se sine spillere gøre livet surt for Skive tidligt i opgøret.

Lørdag eftermiddag gjorde holdet kort proces ved at vinde sæsonpremieren ude mod Skive med 2-0.

Allerede efter 18 minutters spil var gæsterne foran med 2-0 og kunne derfra spille under mindre pres og forsvare føringen.

Talentfulde Patrick Egelund bragte Esbjerg i front i det ottende minut, og ti minutter senere bragede Joni Kauko bolden i mål til 2-0 på et flot langskud.

Blandt spillerne i Esbjergs startopstilling fandt man Jakob Ankersen, der er vendt tilbage i klubben efter at have været en tur i svensk og belgisk fodbold - og senest spillet for AGF.

Ankersen var tæt på at udbygge føringen i anden halvleg, men han måtte se et forsøg reddet på stregen.

I denne sæson rykker de to bedste hold op i Superligaen, mens kun et enkelt hold rykker ned i 2. division.