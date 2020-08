Esbjerg henter Jakob Ankersen hjem efter fem år væk

Den 29-årige vestjyde har senest spillet for AGF i 3F Superligaen, og Esbjerg-sportschef Jimmi Nagel betegner Ankersen som en tilgang af højeste kaliber.

- Det er en spiller fra øverste hylde, og han passer perfekt ind i den måde, vi spiller fodbold på. Det handler om power og hårdt arbejde, og Ankersen matcher godt ind i de rammer, så jeg er ikke i tvivl om, at han bliver et vigtigt offensivt våben for os i de kommende sæsoner.

- Samtidig er det en moden spiller i sin bedste alder, der vender hjem og er klar til at tage ansvar i en trup med mange unge, talentfulde spillere.

- Jakob har netop leveret en rigtig flot sæson, og har utvivlsomt haft muligheder på et højere niveau, men han er motiveret for projektet i EfB om at vende tilbage til Superligaen næste sommer, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

Jakob Ankersen har tidligere scoret 32 mål i 152 førsteholdskampe for Esbjerg.

Han var blandt andet en del af et succesfuldt kuld med spillere som Martin Braithwaite, Lukas Hradecky, Kian Hansen, Jonas Knudsen og tvillingbror Peter Ankersen, da Esbjerg vandt pokalturneringen i 2013 under Jess Thorups ledelse.

Ankersen ser frem til at få comeback på sin gamle hjemmebane.

- EfB er min klub, og jeg har altid ønsket at komme tilbage og spille, hvor det hele startede. Når det så er sagt, stiller jeg mig ikke tilfreds med blot at være hjemme igen, og sammen skal vi være ambitiøse omkring den kommende sæson, siger Jakob Ankersen.

I den netop overståede 2019/20-sæson scorede han seks mål og lagde op til tre mål for AGF i 35 superligakampe.

Foruden de allerede nævnte klubber har han spillet for belgiske Zulte Waregem.