Esbjerg fyrer træner efter misset oprykning

Olafur Kristjansson er ikke længere cheftræner for 1. divisionsklubben Esbjerg.

Klubben stopper samarbejdet med islændingen med øjeblikkelig virkning, skriver Esbjerg i en pressemeddelelse.

Årsagen er "skuffende sportslige resultater i anden del af sæsonen i 1. division", hedder det.

Meddelelsen kommer, efter at det ikke lykkedes Esbjerg at rykke op i Superligaen i den kommende sæson.

Det stod klart, da holdet mandag aften tabte med 1-2 til Fredericia og dermed ikke længere kan nå at indhente de to førerhold, Viborg FF og Silkeborg IF, der begge rykker op.

- Efter en flot indledning på sæsonen må vi sande, at pointhøsten efter vinterpausen ikke har været godkendt, og vores mål om at vende retur til Superligaen til sommer ikke lader sig gøre, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

- Samtidig sætter vi en ny retning for fremtidens EfB, og tager i den forbindelse afsked med Olafur Kristjansson. Vi ønsker Olafur held og lykke fremover, og takker for et godt samarbejde, siger han.

Også assistenttræner Claus Nørgaard fritstilles. Akademichef Lars Vind overtager holdet i de sidste tre kampe i sæsonen.

Esbjerg vil nu igangsætte arbejdet med at finde en ny cheftræner til den kommende sæson.

Olafur Kristjansson spillede som aktiv for blandt andet AGF og det islandske landshold. Som træner har han blandt andet stået i spidsen for FC Nordsjælland og Randers FC.

Han kom til Esbjerg inden den igangværende sæson, da klubben netop var rykket ned fra Superligaen. Det var et klart mål for klubben at rykke op igen med det sammen, men det lykkedes altså ikke.