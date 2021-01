Esbjerg forstærker forsvaret med mangeårig AaB-spiller

Dermed vinker han farvel til AaB, hvor han hidtil har spillet hele sin professionelle karriere, og hver det er blevet til 144 superligakampe.

- Jeg er glad for at have repræsenteret AaB i så mange år, og den altafgørende årsag for mig i forhold til at søge nye udfordringer er den manglende spilletid i de seneste måneder, siger han i en pressemeddelelse.

I Esbjerg glæder man sig over at tilknytte den rutinerede forsvarer.

- Med Kasper Pedersen får vi en forsvarsspiller med stort f tilført truppen. Ud over at sætte en stor ære i at forsvare målet kommer han med masser af erfaring, som vi vil få gavn af på både kort og lang sigt.

- Samtidig har Kasper et godt hovedspil, som bliver et våben både defensivt og offensivt, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i en pressemeddelelse.

Esbjerg overvintrer på andenpladsen i Danmarks næstbedste fodboldrække.