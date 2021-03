Esbjerg finder trøst i skudstatistik før brag på isen

Efter tre sejre til hver af de to mandskaber mødes de hold fredag aften i Esbjerg i en syvende og afgørende duel.

I Esbjerg finder klubbens canadiske cheftræner, Jason Jaspers, en del trøst i skudstatistikken fra den seneste kamp, hvor Frederikshavn vandt 3-2 efter en afgørelse i overtid.

Esbjerg forsøgte sig med 47 skud på mål, mens Frederikshavn blot havde 18 skud, viser statistikken ifølge Esbjerg.

- Det gjorde ondt, men det er også tilladt at ærgre sig på dagen.

- Alle, der så kampen eller måske bare statistikkerne fra den, kan se, at vi dominerede og fortjente mere.

- Marginalerne var igen imod os, så nu er der behov for en trodsreaktion, siger Jason Jaspers til klubbens hjemmeside.

Esbjerg-træneren vurderer, at vestjyderne skal gå til afgørende kamp med samme indstilling og plan.

- Efter at have set tirsdagskampen igen er min konklusion, at vi ikke skal ændre på ret meget, siger han.

Esbjerg sluttede på tredjepladsen i grundspillet og var derfor forhåndsfavorit mod Frederikshavn, der endte på sjettepladsen.

I de hidtidige seks kvartfinalekampe har frederikshavnerne vundet tre kampe i overtid.

De tre øvrige kvartfinaledueller er for længst afgjort. Rungsted Seier Capital, Sønderjyske og Aalborg Pirates er således klar til semifinalerne.

Fredagens kvartfinale i Esbjerg spilles klokken 19.30.