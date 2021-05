Esbjerg-fans risikerer karantæne efter jagt på sportschef

Esbjerg-fans forcerede afspærringer for at tale alvorsord med Jimmi Nagel Jacobsen efter sejr mod HB Køge.

Torsdag aften hentede Esbjerg en tiltrængt hjemmesejr mod HB Køge i 1. divisions oprykningsspil, men opgøret fik et ærgerligt efterspil uden for banen.

Således risikerer flere af klubbens mest dedikerede fans udelukkelse og karantæne fra hjemmebanen Blue Water Arena på grund af ballade efter kampen, skriver Jydske Vestkysten.

Under opgøret sang fansene smædesange mod sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, som de kræver fyret, og efter slutfløjt forcerede fansene afspærringer og tiltvang sig adgang til sponsortribunen.

De forsøgte herfra at få adgang til VIP-faciliteterne, og både politi og klubbens egne kontrollører måtte i aktion for at standse de vrede fans, som angiveligt ville have fat i sportschefen, skriver avisen.

Klubbens direktør, Brian Bo Knudsen, bekræfter hændelsesforløbet, som han over for Jydske Vestkysten kalder trist og skuffende.

- Vi har nu kæmpet i måneder for, at vores fans igen kan komme på stadion, og så er der desværre nogle, der bruger al deres energi på at synge smædesange og efter kampen overtræder reglerne, så vi i yderste konsekvens risikerer, at nogen kommer og siger, at vi ikke kan afvikle kampe, fordi covid-19-reglerne bliver brudt.

Ifølge Brian Bo Knudsen vil man kigge på videoovervågningsbilleder i et forsøg på at identificere uromagerne, som risikerer karantæne fra stadion.

I første del af sæsonen lå Esbjerg til oprykning til Superligaen, men nu ser det ud til, at Viborg og Silkeborg snupper de to pladser til den bedste række.

Med fem kampe tilbage har Esbjerg otte point op til Viborg og er fire point efter Silkeborg, der endda har spillet en kamp mindre.