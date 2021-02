Esbjerg får amerikanske ejere og flere penge

En amerikansk investorkreds indstilles til at overtage hovedparten af aktierne i fodboldklubben Esbjerg fB.

Med indtoget i det vestjyske skyder gruppen 30 millioner kroner ind i selskabet EfB Elite, oplyser Esbjerg i en meddelelse.

Kredsen af investorer består af Chien Lee, Partners Path Capital, Pacific Media Group og Krishen Sud, som allerede er involveret i fodboldklubber i England, Frankrig, Schweiz og Belgien.

Foruden de nye midler fra amerikanerne har Claus Sørensen Gruppen besluttet at indskyde ti millioner kroner, og samles set kan Esbjerg se frem til 45,5 millioner kroner i en kapitaludvidelse.

Bestyrelsesformand i Esbjerg Palle Guldager Kristensen ser fredagens nyhed som et stort skridt for Esbjerg.

- Da vi for knap et år siden indgik en aftale med Claus Sørensen Gruppen om eftergivelse af gæld, samtidig med at gruppen tildelte EfB yderligere kapital, var det samtidig aftalen, at vi skulle forsøge at finde en ny hovedaktionær, som kan være med til at videreudvikle EfB.

- Vi har fået mange henvendelser fra nær og fjern, hvilket vidner om, at EfB har et godt omdømme, og med den nye amerikanske investorkreds er vi overbeviste om, vi har fundet den helt rette partner til at tage de næste skridt, siger han i meddelelsen.

Investorgruppen har aktiemajoriteten i engelske Barnsley, belgiske Oostende samt franske Nancy, og så har den "kapitalinteresse" i schweiziske FC Thun.

Esbjerg var attraktiv af flere årsager, forklarer gruppens talsmand, Paul Conway.

- Vi er meget glade for at blive nye, betydningsfulde aktionærer i EfB, som de seneste 97 år har været en vigtig del af byen Esbjerg. EfB var attraktiv for os på grund af den imponerende historie, det stærke akademi samt de passionerede fans og sponsorer.

- Vi har til hensigt at fortsætte stilen med de dygtige unge spillere, og tilføje endnu mere dansk talent ved hjælp af vores dokumenterede data- og analyseplatform, siger han.

Da der er tale om en foreløbig indstilling, skal de nye tiltag officielt godkendes af et flertal på en ekstraordinær generalforsamling 24. februar.

Esbjerg ligger på andenpladsen i 1. division.

Med de nye ejere bliver klubben den niende danske klub på udenlandske hænder.