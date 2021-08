Esbjerg er stadig uden sejr efter uafgjort mod Nykøbing

Efter et uafgjort opgør, der endte 1-1 ude mod Nykøbing FC, ligger Esbjerg fortsat på sidstepladsen i Danmarks næstbedste fodboldrække med sølle tre point.

Nykøbing ligger på sjettepladsen med ni point efter syv kampe.

Esbjerg måtte til kampen undvære cheftræner Roland Vrabec, der i sidste runde modtog to spilledages karantæne for at sparke til en stol.

Til gengæld var assistenttræner Rafael van der Vaart på sidelinjen for Esbjerg.

I den første del af kampen måtte publikum kigge længe efter de helt store chancer, men det ændrede sig i 15. minut, da venstrekanten Mads Larsen tog en dribletur fra sidelinjen, satte to mand og skød bolden forbi Nykøbings målmand Jannich Storch.

I de resterende minutter af første halvleg lykkedes det ikke værterne fra Nykøbing at nedbryde Esbjergs velorganiserede defensiv.

Det ændrer sig fem minutter inde i anden halvleg, da Nykøbings anfører, Lars Pleidrup, modtog bolden uden for feltet og sendte et højt indlæg ind mod en fremstormende Mikkel Andersen, som stangede bolden i mål og udlignede for Nykøbing.

Det åbnede kampen op for Nykøbing-mandskabet, som langt fra var færdige med at genere gæsterne fra Esbjerg.

I 79. minut modtog Con Ouzounidis sin anden advarsel efter en konfrontation med indskiftede Sebastian Koch, og dermed måtte Esbjerg spille med ti mand i de resterende minutter af kampen.

Med flere store chancer til begge mandskaber kunne sejren være gået begge veje, men de to hold måtte altså nøjes med et point hver efter 90 minutter, og Esbjerg fortsætter dermed sæsonen uden sejr.

Anderledes ser det ud for FC Fredericia, som tidligere fredag aften erobrede førstepladsen efter en 2-1-sejr hjemme over Fremad Amager.

Fremad Amager stillede fra start med midtstopperen Pierre Kanstrup, som Sønderjyske har udlejet for resten af sæsonen.

Fredericia topper rækken 17 point. Fremad har ligesom Esbjerg tre point i bunden.