Esbjerg-chef holder tæt om årsag til manglende tillid

- En samlet spillertrup har udtrykt, at den ikke længere havde tillid til samarbejdet. Det har vi selvfølgelig haft en dialog med dem og Lars om. Med baggrund i det har Lars selv valgt, at han ville stoppe.

I sin tid som cheftræner for den vestjyske superligaklub er det blot blevet til to sejre i ligaen og en i pokalturneringen over AB for Lars Olsen.

Jimmi Nagel Jacobsen mener ikke, at EM-guldvinderens forudsætninger har været helt optimale.

- Lars kom på et tidspunkt, hvor vi selvtillidsmæssigt og mentalt var ramt oven på en vanvittig flot sæson. Han overtog en spillergruppe, da vi allerede havde fået en rigtig dårlig sæsonstart. Den vej rundt har det ikke været den helt optimale verden, hvor man overtager en trup i sin allerbedste forfatning.

- Men det vidste Lars, at han gik ind til. Og det vidste vi, at han gik ind til. Ud over det har vi givet ham så optimale muligheder for at præstere som muligt, siger Esbjergs sportschef.

Esbjerg befinder sig i en svær situation før slutspurten i Superligaen. Klubben er efter grundspillet placeret i nedrykningsspillets pulje 2, hvor der er fem point op til Hobro på tredjepladsen, som i sidste ende giver adgang til playoffkampe om overlevelse.

Timingen for Lars Olsens farvel gør ikke situationen nemmere, understreger Jimmi Nagel Jacobsen.

- Det er vi kede af. Vi skrev en længerevarende aftale med Lars Olsen, fordi vi gerne ville have, at han skulle være her i en lang periode. Vi var indstillet på et langt og godt forløb.

- Så vi er kede af, at vi står i den her situation i en tid, hvor vi i forvejen er udfordret rent sportsligt. Der er ikke andet at gøre end at rykke sammen i bussen, siger han.

Det vides endnu ikke, hvem der skal afløse Lars Olsen som træner for Esbjergs superligahold.