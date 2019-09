Esbjerg-boss: Vores trup er til mere end en 13.-plads

- Jeg tror, at vores trup er nogle placeringer stærkere end vores aktuelle placering. Det er jeg faktisk sikker på. Vi har stort set samme trup som i sidste sæson, hvor vi blev nummer tre.

- Så kan det godt være, at vi sluttede et par placeringer eller tre højere, end man kunne regne med. Men at gå fra en tredjeplads til en 13.-plads er trods alt for dårligt for den samme gruppe af spillere, siger Jimmi Nagel.

I et interview med Eurosport efter søndagens 0-3-nederlag til Randers på hjemmebane fredede Nagel sin cheftræner og udtrykte tillid. Natten efter var tilliden væk.

- Der ændrede sig det, at vi evaluerede på tingene. Det gør vi efter hver kamp uanset resultat, ugedag og placering i ligaen.

- Der kom vi frem til den konklusion, at sæsonstarten ikke har været, som den skulle have været, resultaterne har ikke været gode nok. Derfor har vi valgt at afskedige John, siger Jimmi Nagel.

John Lammers har selv udtrykt stor skuffelse over at være blevet fyret så tidligt i sæsonen, efter at han i de to foregående sæsoner skaffede klubben superligaoprykning og bronzemedaljer.

Jimmi Nagel forstår skuffelsen, men kurven har været for nedadgående efter sommerpausen.

- John har sikret os oprykning og skaffet os en tredjeplads, så vi har rigtig meget at takke ham for. Men vi må også erkende, at vi har spillet 11 kampe i sæsonen indtil nu, og vi har lavet fire mål og fået en enkelt sejr. Det er under, hvad vi har forventet og gerne ville, siger sportschefen.

I første omgang er assistenttræner Claus Nørgaard forfremmet til cheftræner, indtil en permanent afløser for John Lammers er fundet.

Da transfervinduet er lukket, skal Nørgaard og den kommende cheftræner arbejde med det samme spillermateriale som den fyrede hollænder.

En ny permanent cheftræner kan dog have længere udsigter, og klubben er ikke tæt på nogen lige nu, siger Nagel.

- En ny træner skal bringe et nyt syn på tingene og give noget ny energi og måske nogle andre måder at gøre tingene på. Vi leder efter den rette langsigtede løsning, og det vil vi bruge tiden på.

- Jeg vil ikke lægge mig fast på en decideret profil, det handler om at finde en træner, der er den rigtige for Esbjerg nu og i fremtiden, og som vil følge vores strategier.

- Jeg tør ikke sige, hvor lang tid der går. Det kan være alt fra uger til måneder. Vi bruger den tid, som det tager at finde den rigtige, siger Esbjerg-sportschefen.

Med en sejr over OB mandag aften kan Silkeborg skubbe Esbjerg ned på Superligaens sidsteplads.