Esbjerg Energy ansætter grøn canadier som træner

Den 39-årige canadier Jason Jaspers bliver ny træner for ishockeyholdet Esbjerg Energy.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Jaspers overtager efter Mark Pederson, der har stået i spidsen for holdet de seneste syv år. For en uge siden blev det en kendsgerning, at Pederson ikke skulle fortsætte efter kontraktudløbet efter denne sæson.

Valget som ny træner er faldet på den tidligere NHL-spiller Jaspers, der stoppede som aktiv spiller sidste år. Det var dog i den tyske liga, at han udfoldede sig mest. Han spillede i Tyskland 2006 til 2019.

Nu er han ansat i Esbjerg på en toårig kontrakt.

Esbjerg Energys formand, Søren Mathiasen, fortæller, at man i længere tid har haft Jaspers i kikkerten.

- Jason Jaspers er en rutineret herre, der spillede 13 år som aktiv i DEL (den tyske liga, red.). Han spillede i topklubberne og var topspiller her, så han ved helt sikkert meget om europæisk ishockey. Han har opsamlet en stor viden, og han har et klart koncept.

- Jason Jaspers har altid haft en ledende rolle på de hold, som han har spillet kontinuerligt på. Vi har gennem længere tid haft ham i kikkerten, og han var på besøg i klubben i sidste sæson. Så vi føler os sikre på, hvilke styrker han har, siger Søren Mathiasen.

Jaspers vurderer, at Esbjerg Energy og Metal Ligaen er et godt sted for ham at starte som træner.

- Som træner er det vigtigt at hente erfaring, og det kan jeg gøre i Esbjerg. Efter mange år i Tyskland er den europæiske kultur på ingen måde fremmed for mig, siger Jaspers.

Metal Ligaen blev afblæst i foråret på grund af coronapandemien. Esbjerg lå på en sjetteplads, da sæsonen blev indstillet.