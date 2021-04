Erling Haaland sender Dortmund ind i CL-ræset

Det endte dog i nederlag, men måske får tyskerne en chance for at spille sig langt i turneringen igen i den kommende sæson.

Borussia Dortmund var en halvleg fra at gå videre fra Champions League-kvartfinalen mod Manchester City i onsdags.

I hvert fald kom Dortmund søndag et skridt tættere på top-4 i Bundesligaen, da holdet hjemme slog Werder Bremen 4-1.

Dortmund ligger nummer fem og nød godt af, at Wolfsburg på tredjepladsen og Eintracht Frankfurt på fjerdepladsen begge tabte lørdag. Nu er der henholdsvis fem og fire point op til de to hold.

De fire bedste hold kommer i Champions League.

Som så ofte før var fænomenet Erling Haaland afgørende. Nordmanden scorede halvdelen af Dortmunds mål i sejren i første halvleg.

Det var imidlertid Werder Bremen, der blot er fire point over stregen og kæmper for overlevelse, som tog føringen efter et lille kvarter.

Gæsternes Milot Rashica fik bolden i dybden og kvitterede med en flad afslutning uden for målmandens rækkevidde.

Det amerikanske stortalent Giovanni Reyna udlignede ved at kanonere bolden op i hjørnet fra kanten af feltet.

Og så stod der ellers Haaland på resten af halvlegen. Angriberen udnyttede efter 34 minutter et straffespark begået mod Marco Reus, og fire minutter senere stod han på det rigtige sted ved bageste stolpe, da bolden lidt tilfældigt kom dumpende.

Haaland kunne endda have sikret sig et hattrick før pausen, men missede i fri position et indlæg i feltet i tillægstiden.

Det varme salgsobjekt kom ikke på tavlen efter pausen, men det gjorde rutinerede Mats Hummels til gengæld, da han pandede bolden i nettet på et hjørnespark få minutter før tid.

Ligesom i midtugens kamp mod City var Thomas Delaney fraværende. Danskeren sidder ude med akillessene-problemer.